Ritorna ad Albenga Filippo La Rocca, dopo avere raggiunto Roma a piedi: "Ho scritto anche al Papa e a Conte"

Si è conclusa con un bel bagaglio di emozioni e di ricordi la trasferta a piedi Albenga-Roma di Filippo La Rocca, “eroe solitario” albenganese che ha deciso di mettersi in marcia per far sentire la voce dei più deboli.

Quasi un mese di cammino, dal 7 di settembre, giorno della partenza da Albenga, al 5 ottobre, giorno in cui Filippo ha messo piede nella capitale, il tutto suddiviso in tappe dai 20 ai 25 km circa al giorno. Un’impresa che diventa ancora più importante se teniamo conto del fatto che Filippo La Rocca presenta un’invalidità riconosciuta del 77% che gli causa forti problemi di deambulazione.

Era partito a settembre, Filippo, divulgando una “lettera aperta” nella quale spiegava le ragioni della sua missione: "Buongiorno; mi chiamo Filippo La Rocca e ho quasi 50 anni. Sono venuto qui da Albenga a Roma a piedi percorrendo 592 km per dare voce ai diritti degli italiani in difficoltà:

1) per quelle persone o categorie che non si possono difendere,

2) quelle persone che non hanno mezzi economici,

3) gli emarginati che hanno scontato piccole o quasi insignificanti condanne, che comunque precludono il reinserimento nella società lavorativa, solo perché uno magari ha la fedina penale macchiata;

4) parlo a nome di tutte quelle famiglie disagiate con figli autistici o comunque disabili e che devono affrontare delle spese non indifferenti quando in realtà dovrebbe farsene carico lo Stato.

5) Parlo anche a nome di tutti quei commercianti ed imprenditori che hanno chiuso e che stanno chiudendo per il fatto che le tasse sono alte e nonostante il covid e senza lavorare continuano a pagare”.

Ora che l’avventura è terminata, gli chiediamo un bilancio di questa esperienza. Ci spiega: “Ho incontrato senatori, deputati, giornalisti, cameraman, compresa una troupe di Striscia la Notizia e una di Pomeriggio Cinque, lo show di Barbara D’Urso. A tutti ho lasciato il mio volantino, nel quale spiegavo le motivazioni del mio gesto. E poi ho conosciuto una giornalista indipendente, Tiziana Alterio, che mi ha presentato in occasione di una manifestazione pubblica. Ho consegnato il mio messaggio anche nella personale casella di posta del Sommo Pontefice in Vaticano e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, ma da loro non ho avuto alcun riscontro”.

Ma lo spirito battagliero di Filippo La Rocca non si ferma qui: “Questa esperienza è partita in modo impulsivo, senza nulla di programmato. L’idea è nata a mio fratello Angelo, che a dire la verità aveva proposto questo progetto a mio figlio. Lui pensava che Angelo scherzasse, io invece l’ho preso sul serio. Ora che mi sono cimentato in questo viaggio sono pronto a rifarlo, ma la prossima volta, in data da destinarsi, sarà una cosa più strutturata e pianificata. Tutto questo grazie al supporto di Massimo Biovi, che è stato la prima persona che ha creduto in me e di questo voglio ringraziarlo. Grazie all’intercessione di Massimo nella mia prossima partenza coinvolgerò un tessuto di associazioni locali per dare ancora più voce alla mia battaglia”.

E i sogni di Filippo La Rocca non sono finiti: “Prima o poi riuscirò a realizzare il mio progetto più grande. Voglio fondare una cooperativa multiservizi per creare posti di lavoro da assegnare a ex-detenuti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti e altre categorie di emarginati. Perché chiunque, al mondo, merita di avere una seconda chance e un’opportunità di riscatto sociale”.