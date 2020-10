Mediatori immobiliari, ecco il calendario delle prove scritte

La Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona comunica il calendario delle prove scritte dell’esame di idoneità (Sessione anno 2020) per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione. Le prove si terranno nei seguenti giorni e orari: martedì 10 novembre dalle ore 14.30; giovedì 12 novembre dalle ore 14.30; venerdì 13 novembre dalle ore 14.30; lunedì 16 novembre dalle ore 14.30; mercoledì 18 novembre dalle ore 14.30. Le prove avranno luogo nella sede di Savona della Camera di Commercio (Via Quarda Superiore 16, Sala Magnano – 3° piano).

L’elenco dei candidati convocati nelle singole giornate è consultabile sul sito dell’ente camerale al link http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=893 così come il protocollo Covid relativo allo svolgimento delle prove d’esame. Per comunicazioni e informazioni i candidati possono scrivere all’indirizzo albiruoli.sv@rivlig.camcom.it. Gli interessati sono invitati a presidiare con regolarità il sito dell’ente per eventuali comunicazioni.