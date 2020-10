Perché sono importanti i corsi di sicurezza sul lavoro?

La formazione e la sicurezza sul lavoro oltre ad essere obbligatoria da decreto legislativo è importante per i lavoratori. I corsi di sicurezza sul lavoro permettono ai lavoratori di conoscere possibili rischi sul lavoro, oltre a prepararli sull'uso di protezioni adeguate, attrezzature e conoscere le procedure ed i protocollo di prevenzione aziendali.

Il datore di lavoro è obbligato per legge a formare ed informare i dipendenti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Il lavoratore, a sua volta, deve obbligatoriamente partecipare a tutti i programmi relativi alla sicurezza, i quali devono svolgersi durante l'orario lavorativo e non devono comportare alcun onere per il dipendente.

L'importanza dei corsi di sicurezza sul lavoro

I corsi sulla sicurezza sul lavoro sono importanti per formare e preparare a possibili imprevisti sul lavoro. Gli errori possono accadere per questo è però importante conoscere tutte le procedure di prevenzione per evitare infortuni e limitare l'errore umano. Se tutti i lavoratori ricevono la medesima formazione sapranno come intervenire in caso di necessità, seguendo sempre lo stesso protocollo.

I lavoratori sono risorse importanti per l'azienda e quindi vanno tutelati, mostrando tutti i potenziali rischi della rispettiva mansione. NOn formare sulla sicurezza può provocare infortuni, interruzione dell'attività, sanzioni penali all'azienda e persino la chiusura della stessa.

Anche se sembra un costo, la formazione in materia di sicurezza è un investimento perché riducendo problemi, incidienti e infortuni si evita di interromprere la produttività. La formazione sulla sicurezza, inoltre, è fondamentale per rendere consapevole il dipendente riguardo ai suoi diritti e ai suoi doveri. Conoscere i primi consente di riconoscere e denunciare tutte le situazioni anomale, rendendo il posto di lavoro sicuro per se stesso e per i colleghi, mentre i secondi comprendono tutte le specifiche riguardo ai compiti da svolgere a seconda del ruolo e del posto di lavoro. I corsi di formazione permettono ai lavoratori di conoscere i rischi del proprio mestiere, aiutarli ad evitarli e quindi prevenire gli incidenti. Ogni mansione è diversa dall'altra e richiede una specifica formazione, mentre per i lavori "ad alto rischio" sono disponibili ulteriori corsi ed approfondimenti che che illustrano anche come e quando utilizzare i vari "Dispositivi di Protezione Individuale" ("DPI").

Come funzionano i corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro

In genere i corsi di formazione cominciano con l'apprendimento dei rischi aziendali e poi proseguono con l'approfondimento specifico relativo alle varie mansioni. Inoltre, viene illustrata una sezione che riguarda diritti e doveri di lavoratori e dirigenti e tutte le misure necessarie per gestire situazioni di pericolo o di emergenza. La formazione va fatta all'inizio del rapporto di lavoro oppure se si cambia la mansione, se vengono introdotti nuovi dispositivi o se cambiano le procedure del lavoro. Ad occuparsi della formazione è il datore di lavoro,, che deve scegliere corsi adatti a tutti i lavoratori, sulla base delle competenze linguistiche e cognitive degli stessi.

La formazione generale è uguale per tutte le professioni e non richiede ulteriori aggiornamenti rimanendo valida "a vita", mentre quella specifica varia da un settore ad un altro e vanno seguiti anche dei corsi di aggiornamento ogni 5 anni. La durata dei corsi specifici cambia a seconda dei livelli di rischio dei diversi settori. Le professioni a basso rischio (attività commerciali, mercanti, bar, ristoranti e piccoli artigiani) richiedono 4 ore di formazione specifica oltre a quella generale.

Le professioni a medio rischio (settore dei trasporti, della sanità, della pubblica amministrazione e agricolo) necessitano di corsi specifici di almeno 8 ore in aggiunta a quelli di formazione generale. Le professioni ad alto rischio (operai di fabbriche, operai edilizi, attività minerarie e manifatturiere) devono svolgere corsi specifici di almeno 12 ore. I corsi di HS Formazione sono pensati per le aziende e per i lavoratori di ogni settore, per evitare di incorrere in sanzioni penali che prevedono multe fino a 5200 euro o, in alcuni casi, detenzione fino a 4 mesi. Sono disponibili corsi generali e specifici e tutti gli aggiornamenti necessari per essere sempre in regola ed evitare problemi a livello legislativo e penale.