Precariato della scuola, i sindacati manifestano davanti alla Prefettura: “Sconcertati, il Governo cambi passo”

“Nel savonese sono state fatte nomine di supplenze molto in ritardo, circa 500 e ci sono alcune centinaia di docenti che sono interessati e coinvolti in queste prove concorsuali - continua Lugaro - speriamo che non si debba tornare alla didattica a distanza, deve essere solo una decisione di emergenza, nella scuola ci deve essere la didattica in presenza, sicuramente il lavoro che tutti hanno fatto per garantire la ripresa delle lezioni non deve essere vanificato. Altri temi, come i trasporti sono determinanti per questa situazione di contagio”.

"C'è l'inutilità di una prova concorsuale che non dà benefici immediati, crea solo difficoltà alle scuole e ai suoi utenti - dice Gianni Garino, Cisl Scuola - nel savonese siamo ormai a metà ottobre e le operazioni di nomine di supplenti si sono concluse ieri e l'altro ieri. Le scuole dovranno continuare ad effettuare ulteriori nomine dalle graduatorie d'istituto e dovranno nominare tutto quell'organico di emergenza che è stato previsto per fronteggiare la situazione sanitaria. Buona parte di coloro che hanno ricevuto le supplenze chiederanno a breve di potersi assentare da scuola perché avranno all'orizzonte la possibilità di sostenere un concorso straordinario ma se dovessero per caso ammalarsi o rimanere immischiati nelle quarantene non potrebbero sostenerlo e sarebbe un danno molto grave. Dobbiamo trovare soluzioni, il ministro deve aprire ad un dialogo che da settimane ci nega".