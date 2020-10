Saliscale elettrici: cosa sono e i vantaggi

I saliscale elettrici sono dei carrelli che presentano delle differenze rispetto a quelli manuali. Questi strumenti infatti possono contare sulla motorizzazione di tipo elettrico, che permette ai saliscale di funzionare in maniera ottimale, anche con carichi più pesanti rispetto a quelli che si potrebbero portare con i carrelli manuali. Si tratta di strumenti molto utili, che garantiscono una buona sicurezza durante il trasporto di diversi elementi. Quando si parla di saliscale ci viene subito in mente il carrello manuale, ma quest’ultimo è uno strumento che può essere utilizzato specialmente se si devono trasportare per le scale dei carichi non troppo pesanti per un periodo limitato. Andiamo a scoprire di che cosa parliamo quando ci riferiamo invece ai saliscale elettrici e quali sono i vantaggi che ci dovrebbero portare verso la scelta di uno strumento di questo tipo.

Cosa sono i saliscale elettrici

La movimentazione del carrello per le scale, nel caso dell’utilizzo di un carrello elettrico, avviene non per mezzo dello sforzo fisico, ma attraverso la forza data da un motore elettrico. In commercio esistono diversi prodotti di questo genere, anche di differenti tipologie, come quelli che si possono trovare su https://saliscale.it .

In genere i carrelli saliscale elettrici possono essere suddivisi in cingolati e nei modelli a tre ruote. I primi sono degli strumenti utili in alcuni casi, ad esempio quando si hanno a disposizione delle scale dritte, senza la presenza di pianerottoli oppure quando si devono trasportare dei carichi pesanti che superano anche i 300 kg.

Bisogna ricordare però che i carrelli cingolati sono degli strumenti che hanno un peso molto alto dal punto di vista della struttura stessa e a questo peso bisogna poi aggiungere quello dei prodotti che si vogliono trasportare per le scale. C’è quindi un aspetto che bisogna considerare nell’utilizzo di questi saliscale, che riguarda il rischio di danneggiare i gradini delle scale con i cingoli.

Ci sono poi i carrelli a tre ruote, che hanno un peso inferiore rispetto ai carrelli cingolati e che permettono di scaricare in modo uniforme il peso sul gradino e non esclusivamente sullo spigolo.

È quindi un vantaggio molto interessante, perché si eviteranno possibili danneggiamenti delle scale sulle quali viene trasportato il carico di merci.

Infatti, tramite l’utilizzo di questi saliscale elettrici, con un processo di rotazione le tre ruote appoggiano proprio sulla pedata del gradino, permettendo di ridurre lo sforzo fisico da parte di colui che utilizza il carrello elettrico. Questa tipologia di saliscale consente di agire in tutti i vari tipi di scale, perché, anche se sono presenti dei pianerottoli, il lavoro non sarà complicato da gestire.

I vantaggi e la scelta di uno strumento di questo tipo

I saliscale che funzionano con il motore elettrico hanno numerosi vantaggi che è bene considerare. Innanzitutto è da specificare che è sempre necessario scegliere dei prodotti di qualità e affidarsi a delle aziende che si occupano della vendita di questi strumenti fornendo tutte le garanzie adeguate.

Se scegliamo degli strumenti validi dal punto di vista della qualità strutturale, avremo la sicurezza di impiegare dei prodotti che possano durare tantissimi anni e che abbiano anche una garanzia che copra un certo periodo di tempo.

Questi strumenti presentano ad esempio un sistema di bilanciamento automatico molto utile, che permette al carrello di restare in equilibrio in verticale, anche se carico. È possibile usufruire di strumenti con gomme antiscivolo e manovrabili in modo preciso e semplice con delle manopole che spesso vengono poste sui manici.

Nella scelta di un prodotto di questo tipo teniamo in considerazione anche diversi altri elementi, come quello che riguarda la durata della batteria, che deve essere estesa da permettere un utilizzo nel tempo del carrello, e quello che interessa le ruote antitraccia, che dovrebbero poter garantire il passaggio su qualsiasi superficie senza rovinare il pavimento.