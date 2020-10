Turismo: la Liguria al salone Ttg di Rimini

“La Liguria guarda al futuro e continua a puntare sul turismo, il più importante motore della sua economia, per questo siamo qui con uno stand al Ttg di Rimini al fianco dei nostri coraggiosi operatori che come noi si stanno organizzando per affrontare le sfide che ci riserva il domani, per continuare ad essere sempre più competitivi e presenti nel panorama turistico nazionale e internazionale”: queste le parole del Commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria Pierpaolo Giampellegrini, questa mattina alla grande fiera dedicata al turismo.



“Il nostro stand – aggiunge Giampellegrini – ha registrato, come tutta la manifestazione, un grande interesse: siamo qui per continuare il nostro lavoro di promozione del territorio, era importante farlo all’appuntamento più rilevane nel panorama italiano”.