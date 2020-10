Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ai microfoni di Radio Onda Ligure 101

Continuano le trasmissioni "Sindaco in Onda" su Radio Onda Ligure 101, alternativamente tra i due studi, quello storico di Albenga ed il nuovo studio di Albissola Marina. Oggi dalle 13 alle 14 sarà ospite il primo cittadino di Imperia Claudio Scajola che si racconterà ai microfoni dell'emittente piu' ascoltata del Ponente Ligure, coadiuvato dallo speaker Maurilio Giordana.

A quasi due anni e mezzo di distanza dalla sua elezione a sindaco nel 2018, parlerà di quanto fatto per la sua città e dei progetti futuri, dello slogan turistico coniato dalla sua Amministrazione "Authentic Experience" e anche delle sue esperienze da Ministro, durante le quali ha girato molto il mondo, rappresentando la nostra Nazione.

Durante l'ora di trasmissione, verranno trattati anche argomenti "più leggeri", come alcuni aneddoti che riguardano la sua fede calcistica ed altri suoi interessi. Faranno da colonna sonora alcuni grandi successi di artisti internazionali, da Bruce Springsteen a Barbara Streisand, da Venditti a Mahmood, da Elisa per concludere con "un inno a non arrendersi mai" con una canzone di Vasco Rossi.

La trasmissione "Sindaco in Onda" è ascoltabile sulla frequenza principale fm 101.000, in streaming dal sito www.ondaligure.it o attraverso l'app della radio scaricabile da Google Play ed Apple Store.