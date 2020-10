L'artista Giovanna Crescini espone a Savona

Gulliarte presenta negli spazi della galleria in Corso Italia 201r. a Savona, l'artista Giovanna Crescini nella personale: “Gente di Mare” dal 17 ottobre al 15 novembre 2020.

La Galleria GULLIarte, per ottemperare alle normative anticovid ed evitare assembramenti, aprirà i propri spazi espositivi ai visitatori: dalle ore 16.00 alle ore 20.30 (accesso contingentato) La presentazione della mostra alle ore 17.30, a cura del Prof. F. Marzinot, sarà sviluppata all'esterno della galleria.

Una raccolta a tema, di tele ad olio, ceramiche a smalti ed ingobbi, inedite per il pubblico, raccolte e create per la mostra in programma, tanto attesa e sospesa nel tempo, ma realizzata con passione in un percorso studiato e ideato insieme a Gulliarte.

Presentazione mostra, testo a cura del Professore Federico Marzinot

“Il mare é il lavoro. La terra é la casa” diceva un comandante di Camogli, di lui e dei suoi colleghi, della loro lontananza da casa e dalla comunità cui si ritorna periodicamente, d'un lavoro a continuo contatto con le forze della natura, che impone perciò costante attenzione e decisioni nette, senza mezze misure. Quelle parole, quel sentire, si ritrovano nei personaggi e nelle situazioni che sono i protagonisti dei dipinti e delle ceramiche di Giovanna Crescini, dedicati alla “Gente di Mare”, tema e raffigurazioni a lei cari da anni. Il quadro, raffigurante Manarola, ci propone l'immagine inconfondibile di un abitato che, come gli altri delle Cinque Terre, chi va per mare navigando, oggi come ieri, poco distante dalla costa sa subito riconoscere come familiare, sicuro punto di riferimento lungo la propria rotta. Con un sintetico, poetico linguaggio pittorico, fatto di puliti toni di colore, e con il serrato ritmo compositivo, l'artista Giovanna Crescini , raffigura delle “case gradonate”, disposte con studiata sistemazione l'una accanto all'altra e da dove si dipartono viottoli che portano alla “fasce” agricole e poi all'abitato di Volastra.

La darsena costruita alla foce del torrente e le numerose barche, da alare in mare con perizia, lasciano pure intendere che da lì aveva ed ha ancora oggi inizio il rapporto dell'uomo con il mare, il suo faticoso lavoro quotidiano sull'acqua. Nei giorni di mercato quello spazio antistante il mare si riempie, come in passato, di persone e di prodotti dell'acqua e del campo. Quella realtà in movimento, Crescini la propone in alcuni dipinti e ceramiche, studiati con giochi di forme e di piani diversi e una serena attenzione alle cose ed al vissuto delle persone, idee e sentimenti ispirati da quella esperienza. Una emblematica raffigurazione della vita della “Gente di Mare” da parte di Crescini. Essa la evoca in questa mostra con armonica coerenza di stile e di sentire nella esposizione del tema e con precisa adesione tra la forma ed il colore delle immagini sia sulla tela che sulla bianca superficie della maiolica che ricopre la terracotta, come dimostra il suo riuscito cimentarsi nella policroma raffigurazione d'un borgo marinaro di Liguria su tutti i lati di un grande cubo”.