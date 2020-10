Grazie ai progetti ambientali le scuole di Andora conquistano le bandiere verdi eco-school

“Il lock down non ha fermato i progetti ambientali delle scuole e l’impegno dei docenti che, anche con le lezioni a distanza, hanno saputo coinvolgere i ragazzi sui temi dell’ambiente con approfondimenti in tutte le materie di studio – ha detto il sindaco Mauro Demichelis – Mi complimento per il riconoscimento che va a certificare un impegno decennale profuso dagli insegnati che coinvolgono gli studenti fino dai primi anni di scuola, dando loro stimoli per attuare quotidianamente buone pratiche per l’ambiente. Contiamo sul vostro aiuto anche per altre future e importanti iniziative ambientali che saranno portate avanti dal comune.”