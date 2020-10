Assemblea e rinnovo cariche direttive per il Centro Studi Jacopo da Varagine

Venerdì 16 ottobre 2020, alle ore 20:45 a Varazze, in via S. Francesco n.9, nella sede dell’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Varazze, il Centro Studi Jacopo da Varagine, nel quarantaseiesimo anniversario della sua fondazione, terrà l'annuale Assemblea dei soci e il Rinnovo del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio. L’invito, come sempre, è esteso anche ai simpatizzanti dell'associazione.