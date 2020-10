Finale, autista perde il controllo del mezzo e carambola tra le auto in sosta

Serata movimentata quella di ieri, 14 ottobre, a Finale quando, poco dopo le 23, un automobilista di 55 anni di origini marocchine ha perso il controllo del fuoristrada del quale era alla guida, per cause non ben accertate, carambolando tra le auto parcheggiate prima di arrestare la corsa ha urtato 4 autovetture parcheggiate e spingendole a impattare contro il muro che costeggia la strada lato fiume.

L'episodio si è verificato in via Dante, all'altezza circa dell'incrocio con via Ippolito Nievo. Ad allertare il 112 sono stati gli abitanti della zona, allarmati dal forte boato e dal rumore delle lamiere accartociate nell'impatto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Finale Ligure e una pattuglia della Polstrada per i rilievi del caso. Fortunatamente nell'urto non sono stati coinvolti pedoni, vista l'ora e la serata uggiosa.

L'automobilista è uscito dell'abitacolo spontaneamente e illeso, ma in forte stato confusionale e disorientato, innervosendosi all'arrivo della pattuglia e rifiutando anche il trasporto in ospedale per un eventuale controllo.