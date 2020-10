PS5 e Xbox Series: tutto quello che sappiamo

Mancano ancora mesi dall'uscita delle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series, ma tutti sono già in visibilio. Gli appassionati delle serie di queste console che hanno fatto la storia dei videogiochi non vedono l'ora di poter tenere in mano i due nuovi gioielli tecnologici e passarci giornate intere a giocarci. Gli amanti dei videogiochi sono da sempre tantissimi, ma negli ultimi anni sono andati diminuendo. La ragione è molto semplice, infatti con lo sviluppo tecnologico dei computer, ora moltissimi gamer preferiscono evitare di comprare costose console e optare per i giochi su pc. Internet dà tantissime opzioni ai giocatori, infatti rende disponibili giochi piattaforma semplici ed immediati, puzzle e rompicapi da spremere le meningi dei giocatori più esperti, sparatutto in prima persona che alleneranno i vostri riflessi, fino ad arrivare ai casino online che testeranno le vostre capacità.

La PlayStation 5 sarà rilasciata il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda Giappone, Messico e Corea del Sud, mentre il resto del mondo deve aspettare un’altra settimana, ed è una delle consolle di ultima generazione più attese. Ormai sappiamo quasi tutto della PS5, il che è perfetto perché possiamo iniziare a decidere quale versione comprare. Esteticamente è molto differente dalle precedenti con il colore bianco e nero e lo stile futuristico. Un’altra differenza è che ci sarà una versione della PlayStation 5 completamente digitale. La PS5 Digital Edition non avrà lo spazio per inserire i dischi e gli unici giochi utilizzabili saranno quelli comprati online.

Il rilascio della PS5 in questo momento dell’anno renderà possibile acquistare nello stesso momento giochi attesissimi come Assassin’s Creed : Valhalla, Cyberpunk 2077 e Call of Duty Black Ops: Cold War che saranno rilasciati a novembre. Insieme alla consolle sarà rilasciata anche una serie di accessori, come le cuffie wireless 3D Pulse, che danno un supporto audio 3D e microfoni noise-cancelling, la telecamera HD con due lenti da 1080p per farsi vedere dagli altri mentre si gioca ai videogiochi, un telecomando con un microfono incorporato per comandare la PS5 da lontano e una stazione per caricare i controller wireless.

Per quanto riguarda l’Xbox Series X, sappiamo quasi tutto e uscirà anche lei a novembre, purtroppo non con il titolo di lancio che tutti si aspettavano. Halo Infinite, infatti, uscirà solo nel 2021, ma l’Xbox Series X avrà comunque una lineup invidiabile. Infatti, con l’acquisto della consolle sarà possibile avere l’Xbox Game Pass, un servizio che permetterà di accedere a una moltitudine di giochi dal primo giorno della sua uscita. All’inizio saranno principalmente giochi già esistenti più i titoli di Electronic Arts e Bethesda.

Insieme all’Xbox Series X che costa 499 dollari, uscirà anche Xbox Series S, che costa solo 299 dollari. La differenza è che essendo più economica, è molto meno potente dell’originale. L’Xbox Series X ha un aspetto squadrato e ha le sembianze di una torre, sarà disponibile dal 10 novembre. Oltre ad essere compatibile con i giochi delle consolle precedenti, sarà possibile anche continuare ad utilizzare gli stessi accessori di Xbox One, come i controlli e le cuffie, ma non si pensa che lo stesso valga anche per la Kinect.