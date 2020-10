Albenga, sabato una castagnata per i bambini del Gaslini e l’associazione BastaPoco Onlus

L’Associazione Nazionale Alpini di Albenga ha organizzato per sabato 17 ottobre la quinta edizione de “La Castagnata Alpina”.

Il gruppo degli alpini di Albenga si troverà dalle ore 10,00 alle ore 20,00 in piazza IV Novembre per vendere squisite castagne il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione BastaPoco Onlus che offre un prezioso supporto alle persone in stato avanzato di malattia e ai loro famigliari e all’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

Un appuntamento importante con il gusto e soprattutto la solidarietà.