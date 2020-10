Ottobre LILT a Savona: la prevenzione continua anche con un ciclamino

"Il mese di ottobre è dedicato, a livello nazionale e internazionale, alla prevenzione dei tumori al seno, diffusi purtroppo, in tutte le fasce di età. Più il tempo passa e sempre più precise e sofisticate sono le tecnologie che permettono di individuare lesioni tumorali millimetriche che, proprio per le loro dimensioni ridotte, hanno gradi di aggressività molto più limitati. Il tempo gioca quindi un ruolo fondamentale" spiegano dalla segreteria LILT Savona.

"E’ qui che interviene la prevenzione attraverso l’attivo coinvolgimento della donna, supportato dalla conoscenza del problema in tutti i suoi aspetti. Per l’occasione il Presidente nazionale della LILT, Prof. Francesco Schittulli, chirurgo senologo, ha predisposto un libretto dove sono riportate le informazioni più aggiornate e i suggerimenti che devono diventare per ogni donna un doveroso bagaglio culturale".

"Questi libretti gratuiti e i nastri rosa si possono ritirare presso la sede LILT di Savona in Corso Mazzini 7/1 oppure i prossimi 3 sabati del mese di ottobre alle “Officine” presso il Super Mercato Conad dalle ore 10 alle 18 dove si potranno, con un’offerta ritirare vasetti di ciclamino (da anni abbinati alla manifestazione della LILT di Savona) e, volendo, rinnovare la tessera associativa annuale di 15 euro valevole fino al 31/12/2021" prosegue.

"Come nei precedenti anni, il comune di Savona, come altri comuni della provincia, sarà illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre per ricordare l’importanza della prevenzione - conclude - Un particolare ringraziamento alla Direzione delle Officine sempre sensibile e disponibile a dare supporto e aiuto alle nostre campagne di informazione".