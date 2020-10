Albenga: il comune commenta il secondo lotto di messa in sicurezza di Rio Fasceo e Carendetta

Dopo il tavolo verde convocato dall’Assessore all’Agricoltura Silvia Pelosi che si è tenuto ieri sera ad Albenga - durante il quale sono stati illustrati i prossimi interventi su rii e canali presenti su tutto il territorio comunale e l’avanzamento dei lavori già in essere, primo tra tutti quello relativo al primo lotto funzionale di Rio Fasceo e Carendetta - oggi la notizia relativa allo stanziamento, da parte del Ministero dell’Ambiente, di 4 milioni di euro per il secondo lotto di messa in sicurezza degli stessi.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Oggi è arrivata la notizia da parte dell’Assessore Regionale Giampedrone del finanziamento del secondo lotto di messa in sicurezza di Rio Fasceo e Carendetta per un importo di 4 milioni di euro.

Si tratta di un intervento importantissimo che metterà in sicurezza un numero elevato di aziende agricole che fino ad oggi hanno sempre lavorato con la minaccia delle esondazioni che, purtroppo, negli ultimi anni, hanno provocato ingenti danni.

Mi sono già confrontato con l’assessore Giampedrone rappresentandogli come questo sia un ulteriore passo avanti per la messa in sicurezza di un’area particolarmente fragile del nostro territorio.

Voglio anche ringraziare i nostri tecnici comunali che già durante l’Amministrazione Cangiano con l’ing. Lauretti e oggi con l’ing. Vacca, hanno lavorato con grande impegno muovendosi nei tempi e nei modi giusti al fine di raggiungere questo importante risultato”.

“Naturalmente non ci fermeremo qui, il prossimo passo sarà quello di realizzare un progetto esecutivo su rio Carenda in modo da completare la messa in sicurezza di una delle aree più importanti per la nostra agricoltura.”conclude il primo cittadino.