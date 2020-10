Albenga: lamentele dei residenti di via dei Mille, via Vecchia Morella e dintorni per i rifiuti abbandonati (FOTO e VIDEO)

Ci sono zone di Albenga nelle quali la programmazione della gestione di rifiuti attraverso le nuove "ecoisole", di recente attivazione, sta funzionando bene. I quartieri sono puliti e la raccolta differenziata procede con regolarità.

Ma purtroppo, non ovunque è così: ci sono infatti altre zone ingaune nelle quali si può ancora osservare una certa trascuratezza. In particolare, le foto e il video che pubblichiamo in questo articolo raccolgono le segnalazioni dei residenti di alcuni quartieri poco lontani dalla stazione ferroviaria, come ad esempio via Vecchia Morella e via dei Mille.

Il problema colpisce però diverse aree cittadine subito fuori dal centro, come alcuni tratti di via Dalmazia, viale VIII Marzo e via dei Patrioti. In particolare, però, via dei Mille con il suo viale alberato, potrebbe essere un fiore all'occhiello per tutta Albenga, una zona di vita e di passeggio, e invece purtroppo risente di questo problema: sacchi della spazzatura di ogni forma e colore, bottiglie in vetro e plastica, cartoni della pizza, ogni tipo di rifiuto può essere notato vicino ai bidoni della raccolta differenziata ma anche nelle aiuole, sui marciapiedi e sotto gli alberi.