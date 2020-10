Meteo, alta pressione sino a mercoledì poi incognita maltempo

Perturbazione in esaurimento che ha lasciato su Limone Pancani stazione meteo di riferimento a 1875 m 20 cm di neve rilevata dal nivometro mentre il Sestiere a 2020 m ha segnalato 0 cm.

L'"effetto Stau", questo il nome tecnico del fenomeno che ha interessato in modo preminente le Alpi Marittime ha fatto si che la massa d'aria umida in arrivo dal Golfo Ligure "andasse a sbattere" con il suo carico perturbato contro il versante alpino cuneese, scaricandovi le precipitazioni, non in modo generalizzato ma localizzato, essendo il settore Sud della provincia di Cuneo, il più esposto come testimoniano i 25 mm di pioggia caduta a Boves, sempre fonte Arpa mentre la stazione meteo Datameteo di Busca ha segnalato ieri 6 mm.

Completano il quadro Torino centro 5.2 mm e Savona località santuario 1.2 mm, fonte Arpa Liguria.

Non stiamo dando i numeri ma cerchiamo di capire la possibile evoluzione con questi numeri aiutandoci anche con la pressione in leggero aumento prevista al Nord Ovest 1015 hPa sabato, 1022 hPa domenica sinonimo di un suo graduale rinforzo indice di alta pressione, sinonimo di tempo stabile.

Tregua infatti per il fine settimana , sino a mercoledì, poi l'Atlantico pare voglia metterci lo zampino con nuova aria instabile e potrebbero essere nuovamente dolori, stante le temperature ancora elevate per il periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

Tempo bello con cielo poco nuvoloso e nubi cumuliformi isolate vicino ai rilievi il pomeriggio. Minime in pianura intorno 14-15 °C e massime 5-7°C. Al mare minime intorno 17-18°C e massime 9-11°C. In pianura deboli moderati da Sud-Est. Al mare venti moderati da Nord

Da lunedì 19 ottobre

Cielo poco o irregolarmente nuvoloso il pomeriggio, nuvoloso martedì.

