Il Fiat 500 Club Italia alla Fiera Auto e Moto d'epoca di Padova

Dal 22 al 25 ottobre il Fiat 500 Club Italia sarà come di consueto presente alla Fiera "Auto Moto d'Epoca" di Padova con uno stand ricco di sorprese.

Dirigenti e staff saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande circa gli aspetti associativi e sui numerosi vantaggi derivanti dall'adesione al sodalizio (come le convenzioni con importanti aziende di ogni settore, in primis con l'Allianz per le polizze RCA), effettuare nuove iscrizioni o rinnovi di tessera per il 2021 e consentire l'acquisto di gadget ed abbigliamento targato 500 Club Italia.

Nello stand (Padiglione 4) saranno esposte la Fiat 500 D (Bianco 233) del 1965 di Mario Lion Stoppato, la Giardiniera Autobianchi (Blu turchese 419) del 1970 di Stefano Bernardi, in rappresentanza delle vetture per le quali ricorre un anniversario importante. La D e la Giardiniera6 infatti festeggiano il loro sessantennale (entrambe sono comparse sul mercato nel 1960) ed era quindi d'obbligo celebrarle degnamente. Tra l'altro, il Club ha fatto realizzare uno speciale diorama in tiratura limitata con entrambe le 500 che, al solo annuncio dell'uscita, è già andato a ruba tra i collezionisti. Per strizzare l'occhio agli amanti delle competizioni su ruote, ci sarà anche la Fiat Abarth 595 del 1969 del fiduciario Nereo Bonato: lo Scorpione “punge” sempre la curiosità degli appassionati ed evoca un mondo in cui questo genere di sport era ancora sinonimo di avventura e sperimentazione.

Alla Fiera di Padova il tema della tutela del patrimonio storico su ruote sarà senza dubbio uno di quelli più caldi, dato anche l'impegno della FIVA – rilanciato dall'ASI – per la realizzazione del grande sondaggio volto a realizzare una fotografia completa ed aggiornata del fenomeno. Il mondo degli appassionati di motori d'antan deve infatti far sentire la propria voce, per permettere alle autorità – impegnate a gestire il problema del traffico e dell'inquinamento dovuto alla mobilità pubblica e privata – di comprendere che i mezzi storici rappresentano cultura, eccellenza tecnologica e di design, turismo e importante fonte di reddito per molte aziende (basti pensare solo alle officine specializzate in restauro) e, per numero, tempi e modi di utilizzo e soprattutto per condizioni di manutenzione hanno un impatto irrilevante sulla produzione di agenti dannosi per l'ambiente e la salute.

Anche le piccole Fiat 500, trasformatesi negli anni da semplici utilitarie in gioiellini coccolati dai loro proprietari, fieri di possedere quello che ormai è un pezzo di storia dell'automobile, non ci tengono ad essere chiamate “vecchie” e, attraverso il Fiat 500 Club Italia, si presentano al meglio al grande pubblico della prestigiosa manifestazione.