Il libro "Una Valle. Sentieri storia miti leggende" di Boris Arturi al PalaZucca di Rocchetta di Cengio

Verrà presentato il libro “Una Valle. Sentieri storia miti leggende” il giorno sabato 17 Ottobre 2020 alle ore 20:30 presso il PalaZucca di Cengio Rocchetta nell’ambito della manifestazione Zucca in Piazza.

È l’opera prima del cengese Boris Arturi edito dalla Casa Editrice Sorbello.

Commenta l'Editore: "È l’amore per la nostra valle, per la sua storia e la sua natura, per i suoi monumenti, le sue valli, le sue colline che ha portato l’autore a scrivere la sua opera. Perché la storia non è solo una serie di eventi descritti nei libri di scuola, la storia è anche il racconto della vita quotidiana di uonimi che non hanno un posto nei tomi delle biblioteche.

Un viaggio che non sarà solo storico ma anche fisico dato dalla possibilità di percorrere antichi sentieri visitando luoghi unici e straordinari, alla ricerca di nuovi percorsi o poco frequentati, per assaporare il fascino della scoperta e dell’esplorazione. La Valle ispira, cela e trascende. Ma la Valle ha una storia da raccontare, un'esistenza con i suoi miti e le sue leggende. Le nostre Valli, la nostra Storia".