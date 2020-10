L'oroscopo di Corinne dal 16 al 23 ottobre

ARIETE: sotto l’influsso di un Marte pidocchioso apparirete abbacchiati, stanchi, disincentivati, impegolati in situazioni stagnanti che, pur se non nell’immediato, grazie ad un caso fortuito o alla competenza altrui riuscirete però a decifrare… Se già non successo ultimamente vi accadranno fatti inaspettati oppure stara a voi prendere in mano le redini di un problemino spettante voi, compaesani o familiari. Sborsi per scadenze o riparazioni ed equivoci da chiarire con un parente.

TORO: introdurre innovativi tasselli al mosaico della quotidianità, dimezzare una pesante incombenza, credere nelle vostre capacità, dar retta ai suggerimenti di chi vi ama e stima e rilassarvi consentirà di migliorare la qualità dell’esistenza e a ritagliare più spazio per voi, l’intimità, la spensieratezza. Un corruccio proverrà dal fatto di esservi prodigati per chi non lo meritava affatto… Se intenzionati ad investire quattrini informatevi: le bidonate sono in agguato…

GEMELLI: se tutto sembrava bloccato sappiate che vi attende al varco una settimana molto fermentata causa un mucchio di cosette da sbrigare, minute variazioni nel tran tran e familiari da spronare, nonché difficoltà nel far intendere ad un incallito zuccone poco propenso ad ammettere torti, di essersi sbagliato. L’umore invece sarà variabile. Per incrementare la forma psicofisica variate la dieta, controllate il peso, la pressione, la glicemia, il colesterolo e fate del movimento.

CANCRO: se passati attraverso il vaglio di peripezie varie non vi resta che estrapolare l’arma dell’ottimismo, rimboccarvi le maniche e seguitare a guardare avanti. Delle new potrebbero provenire dall’attività, dalla casa, dai figli o da un soggetto che non sentivate o vedevate dalle calende greche. Studenti, insegnanti, educatori o praticanti in pubblici uffici attraverseranno un attimo di impasse o saranno costretti ad una mini sosta forzata. Gaiezze da infanti e meritata gratificazione.

LEONE: pari ad una calamita attirerete i soggetti più strampalati manco ve li andaste a cercare col lanternino rimanendo stupiti dal contegno di chi immancabilmente deluderà. Tante vicende si accavalleranno rendendovi storditi ed imbarazzati e, davanti ad una scelta tra due opportunità, non saprete che pesci pigliare cosi come vi inalbererete dinanzi ad una normativa a cui siete contrari. Novità da telecomunicazioni, lettere o istituti di credito. Simpatia da ricambiare e chiamata inaspettata.

VERGINE: “Mirare all’impossibile ed accettare l’inevitabile” è il motto che maggiormente vi si addice in una fase astrologica contraddittoria e altalenante… L’intraprendenza, se accompagnata dalla saggezza, farà miracoli, nel senso di riuscire a sbaragliare avversari, vincere una personalissima causa, recuperare una somma o conquistare chi vi piace…Un neo è costituito da preoccupazioni per un vecchietto o diverbi con una donnina peperina. Sulla strada guardatevi da distratti e spericolati…

BILANCIA: starà a voi agire risolutamente facendo leva sulla maliosa Luna nuova che, formandosi il giorno 16 nella vostra costellazione, darà la carica necessaria per affrontare egregiamente qualsiasi situazione malgrado il morale non sia al top… Se una proposta non convince riflettete e non date risposte immediate. I single si apprestino ad un casuale incontro e gli accoppiati evitino di polemizzare. Soprese, messaggi, cene o graditi omaggi per chi avanza d’età. Domenica festaiola.

SCORPIONE: non eccellerete in ilarità ed esultanza durante un periodo propenso a rendervi sbuffanti e punzecchianti, quasi voleste dare delle svolte a ciò che tedia o turba senza però saper da qual parte iniziare. Trattative, conteggi, valutazioni, revisioni, vi assorbiranno assai pur riuscendo egualmente a trovare lo spazio per un ritrovo e quattro ciance in compagnia. Le femmine si guardino da sfrontati Casanova o da vittimisti cronici e i maschietti da una donna sibillina.

SAGITTARIO: se temete una presa per i fondelli parlatene con i diretti interessati eludendo portavoce tendenti a deformare la realtà: elucubrare in silenzio, oltre alimentare preconcetti, sciuperebbe un rapporto interpersonale e poi non siate testoni ma una volta tanto ascoltate i suggerimenti di una personcina che vi vuole bene e buttatevi nella mischia quantunque il fato vi presentasse delle buone opportunità. Pensierino carino in arrivo, aggeggio da cambiare e bisticci con burocrati.

CAPRICORNO: il solito Saturno caldeggia tempeste emozionali, disguidi professionali e un effluvio di paternali… Sbotterete e ve la piglierete ma basteranno le rassicurazioni di un essere caro o un miglioramento a far rifulgere l’arcobaleno malgrado persistano dei corrucci per un congiunto o un patema personale. Qualcuno contatterà con un dottore altri denoteranno doloretti sparsi mentre se soffrite di laringite provate a fare dei gargarismi con succo di limone diluito in pari quantità d’acqua.

ACQUARIO: non mettere esagerata carne al fuoco, non illudersi e non affannarsi: queste le regole fondamentali per reperire uno spizzico di serenità dopo un’estate ed un inizio autunno piuttosto piccanti! Confidate inoltre in una novella conoscenza o rinforzate un affetto limitando pignolerie o scaramucce. Trambusti tra le pareti domestiche o in un habitat disorganizzato e fortuna da sfidare giocando al Lotto i dati di nascita di un congiunto o di un innamorato. Ugge da perturbazioni.

PESCI: sgobbare non vi spaventa e se credete in ciò che fate assolverete con estrema disinvoltura ogni impegno anche se un andirivieni di comunicati vi lascerà esterrefatti mentre, riguardo affetti e ménage qualcosa non girerà per il verso giusto ma a tal riguardo con un chiarimento da ambo le parti, in una maniera o nell’altra, si preciserà il tutto. Un angioletto custode inoltre veglia su di voi indirizzandovi sulla giusta strada in un guizzo di confusione.