Varazze 2021, Busso: "Serve un'amministrazione in grado di gestire le urgenze di questo particolare periodo storico"

Gli scenari politici del Comune di Varazze iniziano a evolversi nell'ottica di una imminente chiamata alle urne per i primi mesi del 2021.

Commenta in merito Paola Busso, consigliere comunale di "Vola Varazze": "La nostra città tornerà ad elezioni molto probabilmente la prossima primavera in un momento difficile per la nostra comunità così come per il mondo intero. L’importanza di un’amministrazione che sappia affrontare le criticità di questo momento storico legate soprattutto al tema del lavoro e dei servizi ai cittadini è fondamentale.

Per questo la nostra comunità ha bisogno oggi, ancor più di un anno è mezzo fa, di un progetto ampio ed inclusivo che coinvolga tutti coloro che nella nostra città vivono e sono protagonisti: cittadini, imprenditori, commercianti, associazioni sportive, culturali, sociali. Tutti coloro che rendono viva ed amano la nostra città. Da parte mia che sono attualmente Consigliere Comunale c’è la più ampia disponibilità a lavorare sui temi cruciali per Varazze: lavoro, servizi ai cittadini e alle famiglie, cultura, tutela e rilancio del territorio. La mia disponibilità non significa che debba essere candidata ma significa che mi impegnerò per promuovere e partecipare a un’iniziativa ampia, rinnovata e coinvolgente che metta al centro lo sviluppo della nostra città.

Questo progetto non può essere relegato all’interno dei partiti ma deve aprirsi per poter essere forte a sufficienza da rispondere in modo adeguato a tutti gli accadimenti locali e globali che dovremo sicuramente affrontare. Dalle frazioni al mare, il nostro territorio e la nostra comunità debbono essere uniti per crescere e rinnovarsi garantendo così un futuro di sviluppo ai nostri concittadini attuali e futuri.

Anche la città capoluogo di Provincia avrà l’opportunità di cambiare amministrazione e di ritrovare nuova spinta per il futuro ed è quindi opportuno guardare con attenzione anche a ciò che avviene a Savona e in particolare al progetto che si è coagulato intorno a Marco Russo. Mi auguro che il nuovo appuntamento amministrativo possa portare una ventata nuova sia a Savona sia a Varazze".