L’odissea Covid di una famiglia valbormidese: "Ci sentiamo abbandonati e derisi"

"Il pomeriggio del 13 ottobre sono stata contattata dall'Asl 2 che mi ha indicato di recarmi personalmente a Savona per effettuare il tampone in piazzale Amburgo. Io ho subito ribattuto che essendo sintomatica, in isolamento e con febbre alta (oltre i 38) non me la sentivo di recarmi fino nel capoluogo di Provincia. Avrei dovuto percorrere oltre 1 ora tra andare e tornare, e ovviamente nessuno avrebbe potuto accompagnarmi essendo sospetto Covid sintomatica, Inoltre, per il tampone di mio marito non si sapeva nulla. Mi hanno riferito che avrebbero controllato e fatto sapere".