Albenga, insulti e fischi al titolare di un bar, la denuncia di Selvaggia Lucarelli: "Pieno di gente senza mascherina, Toti che dice?

"Ieri sera, dopo le undici, ad Albenga era pieno di gente in piedi senza mascherina fuori dai locali. E già. Il bello però è che pochi minuti prima di mezzanotte un locale si è azzardato a spegnere le luci per invitare la gente ad andar via e rispettare l’ordinanza. Il risultato? Fischi e bestemmie".

La giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli ha documentato, tramite un post su Instagram, la situazione presente nella serata di ieri in piazza delle Erbe nel comune ingauno pubblicando foto e video dove si sentono chiaramente gli insulti e i cori contro il titolare del bar.

"Toti che dice? Chi deve vigilare ad Albenga che dice? Bassetti che per mesi ha detto ai liguri che il virus era cambiato che dice? Il Salvini no mask che dice?" ha continuato Selvaggia Lucarelli.

Nelle ultime ore proprio il sindaco Riccardo Tomatis aveva annunciato che, visto che si tratta del primo weekend dopo l'avvio del nuovo Dpcm, ci sarebbero stati ulteriori controlli.

"Noi come amministrazione metteremo in atto dei controlli soprattutto nel Centro Storico che è il centro della movida e dove è più probabile che si possano creare degli assembramenti. Il mio appello va a tutti ed in particolare ai giovani: state attenti e rispettate queste regole per evitare il rischio di trasmettere l’infezione ai vostri genitori o nonni che sono soggetti più fragili" aveva spiegato il primo cittadino.

Quella zona oltre ad essere stata attenzionata e oggetto di critiche durante il post lockdown negli anni scorsi era stata al centro delle polemiche dei residenti (Leggi QUI).

"In qualità di avvocato del signor Sanguineti che gestisce il locale della movida ingauna preso ad esempio dalla signora Selvaggia Lucarelli con foto e video in relazione alla situazione movida e restrizioni causa covid, e nonché socio del locale, sono a sottolineare come gli interrogativi espressi dalla Sig. Lucarelli siano condivisibili ma incompleti. Molta gente senza mascherina ed ammassata e quindi la famosa giornalista e blogger Si chiede Toti che dice? Chi deve vigilare che dice? Bassetti che dice? Salvini che dice? Credo che si debbano ampliare gli interrogativi. Il Governo che dice? C’è un problema di approccio. Organizzare una gestione pandemica a tavolino senza pensare alla reale fattività delle cose non serve a nulla" spiega il legale Bruno Robello De Filippis.

"Morire di Covid o di fame? Certo che tutto l’apparato Italia deve intervenire ma non con decreti che tengono presenti assembramenti inevitabili in certi luoghi od orari penalizzando intere categorie in altri luoghi od orari. Noi rispettiamo le restrizioni imposte e cerchiamo di far rispettare i dettami dei decreti o delle ordinanze ma non possiamo farcela da soli. Occorrerebbero presidi continui da parte della stato attraverso i suoi numerosi apparati o si prendano la responsabilità economica e sanitaria di farci chiudere definitivamente. Un obbligo di chiusura alle 22 altro non farebbe che procurare un pienone già alle 19, noi non siamo né poliziotti né appartenenti all’amministrazione, né alla Regione né infettivologi, né politici. Siamo qui per lavorare e rispettare le leggi vigenti. Ma da soli risulta impossibile. Restiamo a disposizione della signora Lucarelli per ogni dibattito o chiarimenti" conclude l'avvocato.