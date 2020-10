Covid-19, Toti: "Stiamo lavorando a nuove regole per contenere il virus" (VIDEO)

"Abbiamo posti letto e molte terapie intensive libere. Stiamo lavorando a nuove regole per contenere il virus. Prudenza sì, paura, cattiva consigliera, mai". Così Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, nel consueto appuntamento per l’aggiornamento in diretta Facebook sulla epidemia Covid.

Il governatore ligure ha inoltre annunciato che domattina ci sarà un nuovo confronto con il Governo e che già nella giornata di domani potrebbero arrivare nuovi provvedimenti per arginare il diffondersi dell'epidemia.