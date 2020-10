"La tua voce sarà per sempre speranza di un mondo migliore": Vanni Oddera saluta Veronica, la 19enne sconfitta dalla leucemia

"Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intorno a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica".

Con queste parole il biker di Pontinvrea, campione del mondo di freestyle motocross Vanni Oddera ha voluto ricordare la 19enne Veronica Franco che purtroppo ha perso la vita dopo una battaglia durata 2 anni contro la leucemia.

Lo scorso settembre aveva calcato il palcoscenico tv di "Tu si che vales" di Canale 5: sulla sedia a rotelle e con la sua interpretazione di "Hallelujah" aveva commosso la giuria e tutto il pubblico.

Oddera in quell'occasione l'aveva accompagnata sul palco. L'aveva conosciuta in ospedale grazie alla sua iniziativa della mototerapia in corsia.