"Biblioteca in movimento" a Carcare: svelate le novità dell'ammodernamento interno

“Biblioteca in movimento” a Carcare. Molti i cittadini che si sono recati quest'oggi presso la biblioteca, oltre alle dirigenti degli istituti carcaresi, per conoscere le importanti novità che sono state apportate alla struttura comunale.

“Negli ultimi due anni abbiamo investito molto nell’ammodernamento e nella riqualificazione degli spazi e delle attrezzature - spiega l’assessore alla cultura Giorgia Ugdonne - Circa 50mila euro, provenienti sia da contributi che da fondi di bilancio comunali, sono stati impiegati per l’efficientamento energetico dell’illuminazione interna, per l’acquisto di nuovi arredi (tavoli, sedie e scaffali mobili) e per il recupero di una seconda sala riunioni sopra quella già esistente. Inoltre sono stati predisposti impianti di proiezione fissa e audio, tende motorizzate e postazione multimediale. È in corso la realizzazione di una sala dedicata esclusivamente ai bambini da 0 a 10 anni, che contiamo di poter inaugurare al più presto. Tutto questo perché crediamo sia fondamentale avere degli spazi adeguati a disposizione della cittadinanza, soprattutto per gli studenti di ogni ordine e grado delle scuole presenti sul nostro territorio, con le quali intendiamo portare avanti e rafforzare un rapporto di stretta collaborazione".

"Abbiamo approfittato della giornata per la presentazione del libro 'Appunti di viaggio' di Barbara Ricchebuono, dato alle stampe con il Fondo Bolla, con il quale si è ben rappresentato con la delicata tecnica dell’acquerello il potenziale degli spazi verdi di Carcare - ha concluso l'assessore carcarese - Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa giornata, che ci ha dato modo di far vedere il risultato del lavoro amministrativo svolto in questi anni e che proseguirà ancora in modo dinamico e funzionale”.