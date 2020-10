Albenga, 21enne ruba in un negozio e per fuggire aggredisce un uomo: arrestato dai carabinieri

Ieri pomeriggio i carabinieri della Sezione Radiomobile di Albenga sono intervenuti in via Martiri della Libertà poiché era stata segnalata una rapina.

Poco prima infatti un 21enne nato in Marocco e residente a Ceriale, era entrato in un negozio di abbigliamento e dopo aver rubato una polo si è dato alla fuga. Le urla della commerciante hanno attirato l’attenzione di un dipendente di un esercizio commerciale vicino che ha inseguito l’uomo in Via Cesare Battisti.

Dopo una breve colluttazione, nel corso della quale il ladro ha cercato senza successo di divincolarsi con calci e pugni, è stato bloccato e condotto nel negozio dove ha continuato a minacciare i due commercianti fino all’arrivo della pattuglia.

I militari hanno a preso in consegna il fermato e dopo una breve ricostruzione dell’accaduto lo hanno condotto in caserma, dove dopo le formalità di rito è stato dichiarato in arresto per rapina. Rinchiuso nelle camere di sicurezza, questa mattina comparirà davanti al Giudice per la convalida dell'arresto e il processo per direttissima.