Coronavirus: in Liguria 464 nuovi positivi su 5.173 tamponi

Sono 464 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime ventiquattr'ore a fronte di 5.173 tamponi effettuati.

La nostra provincia si attesta come la seconda in Liguria per numero di contagi, con ben 76 casi quest’oggi, di cui 39 da contatto di caso confermato e 37 da attività di screening. In Asl 1 (Imperia) sono 41 di cui 12 da contatto di caso confermato e 29 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 306 di cui 118 da contatto di caso confermato e 188 da attività di screening. In Asl 4 (Levante) sono stati 3, 1 da contatto di caso confermato e 2 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 38 di cui 20 da contatto di caso confermato e 18 da attività di screening.

Sono invece 3 i decessi segnalati, tutti nel genovese: si tratta di un uomo di 78 anni deceduto il 15 ottobre all'ospedale Villa Scassi e di due donne genovesi, entrambe 92enni, mancate nella giornata odierna (una all'ospedale Galliera e l'altra al Policlinico San Martino).

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 373.115 (+5.173)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 17.745 (+464)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.301 (+23)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 15.444 (+441)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.358 (+415)

Casi per provincia di residenza

Imperia 401

Savona 563

Genova 3.951

La Spezia 859

Residenti fuori regione o estero 178

Altro o in fase di verifica 406

Totale 6.358

Ospedalizzati: 402 (+23) | 38 in terapia intensiva

Asl 1 - 28 (+6) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 37 (+8) | 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 127 (+10) | 18 in terapia intensiva

Galliera - 49 (+6) | 5 in terapia intensiva

Gaslini - 18 (-3) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 63 (+4) | 6 in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 50 (-6) | 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.156 (+294)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.754 (+48)

Deceduti: 1.635 (+3)