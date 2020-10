Offerte di lavoro a Savona: sempre più importante il ruolo delle agenzie interinali

Nella provincia di Savona, le agenzie interinali ricoprono un ruolo di grande importanza per quel che riguarda il matching tra domanda e offerta di lavoro: è questo ciò che emerge, peraltro in un modo piuttosto netto, analizzando uno dei siti Internet di ricerca lavoro più noti ed autorevoli, ovvero il portale InfoJobs.

L'87% degli annunci è pubblicato da agenzie interinali

Un'occhiata fugace alle offerte di lavoro della zona è sufficiente per rendersi conto di come molte di esse siano legate ad agenzie interinali, tuttavia per rendere più chiara la proporzione può essere utile prendere in analisi gli ultimi 100 annunci.

Sugli stessi, ben 87 risultano inseriti da agenzie interinali, e solo i restanti 13 sono invece pubblicati direttamente dalle aziende che cercano personale da inserire nei propri ranghi.

Ovviamente la ricerca di lavoro può essere effettuata tramite molteplici altri canali, anche esterni al web, ma la così massiccia presenza di annunci da parte di agenzie interinali in un portale considerato un punto di riferimento assoluto della ricerca di lavoro in Italia è quanto mai emblematico.

Cosa sono e come operano le agenzie interinali

Le agenzie interinali, note anche come "agenzie per il lavoro" sono delle aziende che hanno appunto come obiettivo quello di far incontrare domanda e offerta, ricercando le risorse umane richieste dalle imprese clienti.

I lavoratori assunti sono, di fatto, dipendenti dell'agenzia interinale, tuttavia prestano la loro opera presso l'azienda cliente, la quale viene denominata "impresa utilizzatrice".

Le agenzie interinali, quindi, instaurano una sorta di triplice rapporto: mentre nei rapporti di lavoro tradizionalmente intesi il rapporto è bilaterale e vede protagonisti il lavoratore e il datore di lavoro, nel lavoro interinale le parti sono tre, ovvero lavoratore, agenzia interinale (ovvero, quella che assume) e azienda utilizzatrice (ovvero, quella che usufruisce delle prestazioni del lavoratore).

Sulla base di quanto visto, risulta evidente che questa formula sia considerata molto vantaggiosa: da un lato le agenzie interinali si dimostrano efficaci nell'individuare validi candidati per imprese clienti, dall'altro quest'ultime possono esternalizzare non solo i processi di selezione, ma anche quelli di gestione amministrativa del personale, e questo è considerato un vantaggio non da poco.

C'è chi potrebbe ritenere negativo il fatto che le offerte di lavoro siano pubblicate principalmente da agenzie interinali, considerando tale aspetto un indice della precarietà delle figure ricercate, ma in realtà questa equazione non è affatto corretta: contrariamente a quanto si crede, infatti, anche le agenzie interinali possono assumere a tempo indeterminato.

Le figure più ricercate dalle agenzie interinali a Savona

Tornando ad analizzare gli annunci inseriti dalle agenzie interinali della provincia di Savona, le figure ricercate sono molteplici.

Molti annunci riguardano figure commerciali, quindi agenti che possano svolgere la propria professione in autonomia o anche nell'ambito di spazi ben definiti, come avviene ad esempio per i commessi, numerose sono inoltre le ricerche riguardanti il mondo digital, spaziando dai programmatori fino a figure che sappiano gestire autonomamente un sito web, dalla registrazione di un dominio su siti specializzati quali TopHost.it fino alla produzione dei relativi contenuti, senza trascurare le più moderne strategie di Web Marketing.

Negli annunci in questione si ricercano anche autisti, in possesso di diverse tipologie di patente, impiegati, operai, elettricisti, addetti alla sorveglianza, badanti, professioni sanitarie come OSS e infermieri e molto altro ancora.