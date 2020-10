Perché fare l'assicurazione per il viaggio?

La maggior parte dei turisti considera l'assicurazione per il viaggio come una spesa aggiuntiva, da destinare magari a un hotel o una stanza migliori, oppure a una meta aggiuntiva del proprio itinerario di vacanza. In realtà però è molto importante sottoscriverne una. Questi, ad esempio, sono soltanto alcuni dei benefici che le assicurazioni viaggio di ERGO Assicurazioni garantiscono a tutti i loro clienti.

Bagaglio smarrito

L'assicurazione per il viaggio assicura il turista che la sottoscrive da un eventuale smarrimento del bagaglio in aeroporto. Se si pensa che questa sia un'ipotesi remota, è importante sottolineare invece che è un fatto più frequente di quanto si pensi. Inoltre, l'assicurazione non rimborsa soltanto in caso di perdita, ma anche per la mancata riconsegna, furto o rapina. Non solo, perché sono incluse anche le spese sostenute nel caso la consegna del bagaglio ritardi per più di 8 ore.

Annullamento vacanza

L'imprevisto, come sanno bene i tanti viaggiatori che decidono ogni anno di lasciare l'Italia per scoprire una nuova meta all'estero, sono sempre dietro l'angolo. Tra questi ci può essere un impegno di forza maggiore a pochi giorni o il giorno stesso della partenza che porta all'annullamento del viaggio. Grazie all'assicurazione è possibile recuperare il costo della vacanza (negli Stati Uniti, per esempio) fino all'ultimo centesimo.

Rimpatrio per motivi sanitari

Può inoltre capitare che un uomo che viaggia all'estero per affari lasci la moglie incinta a casa e quest'ultima, proprio durante la vacanza del marito, venga ricoverata d'urgenza. In un caso simile, la persona in viaggio che sottoscritto l'assicurazione ottiene la garanzia di rimpatrio sanitario senza alcun extra.

Infortunio durante la vacanza

Quante volte si ascoltano alla televisione o si leggono in Internet storie di persone che hanno subito un infortunio più o meno serio durante le loro ultime vacanze fuori dall'Italia? In caso di infortunio, l'assicurazione per il viaggio corrisponde al titolare della polizza assicurativa un indennizzo, in modo da evitare il danno oltre alla beffa.

Responsabilità civile nei confronti di una terza persona

Un'assicurazione di viaggio tutela il turista anche da un punto di vista legale in merito alla responsabilità civile per terzi. Poniamo il caso che, anche involontariamente, si arrechi un danno a persone, animali o cose: senza assicurazione si è costretti a pagare di tasca propria, invece se si è scelto di firmare una polizza assicurativa le spese vengono coperte dalla compagnia.

Assistenza parenti

Se si sceglie di attivare la clausola Assistenza parenti, ci si tutela anche da un eventuale malore accusato da uno o più parenti quando si è in vacanza. La stessa compagnia assicurativa penserà a inviare un medico al domicilio dell'abitazione indicato nel contratto o un'ambulanza nei casi peggiori, oltre a un consulto medico via telefono.

Spese mediche

Un'altra componente fondamentale è rappresentata dalla garanzia di essere rimborsati per le spese mediche eventualmente sostenute durante una vacanza all'estero. Sarà la compagnia assicurativa a trovare la struttura medica migliore in base all'infortunio subito, oltre ad avere un dialogo continuo con i medici locali nel caso l'assicurato non conosca la lingua del Paese.

Ritardo aereo

Infine, grazie alla garanzia Ritardo aereo presente all'interno del contratto, ogni persona che sottoscrive un'assicurazione per il viaggio ha la certezza di ricevere un indennizzo fino a una somma massima di 150 euro qualora il ritardo del proprio volo superi le otto ore, indipendentemente dal motivo che ha causato l'imprevista partenza in ritardo dell'aereo.