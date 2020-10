Finale cancella le manifestazioni, "Le Persone al Centro": "Decisione localistica e decontestualizzata"

" E’ notizia del 16 ottobre la decisione dell’amministrazione Frascherelli di procedere ad uno stop temporaneo per le manifestazioni e gli eventi. In un comune come Finale Ligure gli eventi hanno varie funzioni e probabilmente avremmo preso decisioni differenti. Non è, comunque, nostra intenzione polemizzare su una scelta difficile ma precisare i due aspetti che al momento riteniamo più importanti ".

"L’altro aspetto - proseguono dai banchi dell'opposizione - è la scelta fatta ad inizio anno di non procedere al bando 2020 dei contributi ordinari per le associazioni che lavorano nel settore di promozione turistico-sociale. Tale decisione, per certi aspetti condivisibile in un anno covid, ha però indebolito le associazioni finalesi, la loro capacità di 'fare squadra' e generato una estemporanea richiesta di contributi straordinari per l’anno 2020".