Coronavirus, attesa per il nuovo Dpcm: ingressi scaglionati a scuola, smart working potenziato e nei locali tavoli non oltre i sei posti

É in arrivo un nuovo Dpcm per arginare l’emergenza Coronavirus, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustrerà con tutta probabilità questa sera. Diversi i nodi ancora da sciogliere, ma dal confronto odierno tra Stato e Regioni e soprattutto dalla riunione pomeridiana del Cts verranno stabilite nuove misure che decideranno quali attività sono essenziali e quali non essenziali, quindi sacrificabili per il prossimo periodo.