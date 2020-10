Urbe, messa in sicurezza per la cappella della Gatazé: "L'emblema della nostra resistenza e resilienza nel continuare pervicacemente a vivere qui" (FOTO)

"Ieri, in una meravigliosa giornata autunnale come solo dalle nostre parti si può assaporare, è stata fatta una piccola grande opera: mettere in sicurezza, per il prossimo inverno, la cappella della Gatazé. Per Urbe si tratta di un simbolo, l’emblema della nostra resistenza e resilienza nel continuare pervicacemente a vivere qui. Nonostante tutto e tutti, quotidianamente, ci complichino l’esistenza e cerchino di farcene scappare la voglia...". Si apre così il post pubblicato questa mattina sulla pagina Facebook Comune di Urbe.