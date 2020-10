Albenga, anche Antonio Ricci positivo al Covid-19

Anche Antonio Ricci è positivo al Covid-19: il papà di 'Striscia la notizia' è ricoverato all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Un ricovero precauzionale quello del 70enne inaguno, che non ferma però il popolare tg satirico: ieri sera la trasmissione sulle reti mediaset è andata regolarmente in onda e così sarà anche nella prossima settimana.

"La voce dell’insofferenza" lo slogan scelto quest'anno dal programma tv di Canale 5, una scelta che proprio Antonio Ricci aveva spiegato così: "L’insofferenza è quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Insofferenza per la mascherina, insofferenza per il distanziamento, insofferenza per tutto quello che una volta facevamo in maniera naturale e sciolta e ora non è più possibile".