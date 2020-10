Coronavirus, 41 nuovi positivi nel savonese, salgono gli ospedalizzati: 2 i decessi

Sono 370 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime ventiquattr'ore a fronte di 3328 tamponi effettuati.

La provincia di Savona registra 41 casi quest’oggi, di cui 14 da contatto di caso confermato e 27 da attività di screening. In Asl 1 (Imperia) sono 31 di cui 15 da contatto di caso confermato e 16 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 212 di cui 90 da contatto di caso confermato e 122 da attività di screening. In Asl 4 (Levante) sono stati 3, 1 da contatto di caso confermato e 2 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 83 di cui 41 da contatto di caso confermato e 42 da attività di screening.

Sono invece 9 i decessi segnalati, 2 nel savonese e 7 nel genovese: una donna di 91 anni e un uomo di 90 anni entrambi della provincia di Savona. 7 in provincia di Genova si tratta di un uomo di 88 anni deceduto il 16 ottobre e di due donne genovesi, entrambe di 81 (deceduta il 16 ottobre) e 92 anni (deceduta il 17), tutti all'ospedale San Martino di Genova.

Quest'oggi hanno perso la vita una donna di 77 anni deceduta in geriatria residente a Ronco Scrivia e una donna di anni 83 residente a Genova. Nell'ASL4 una donna di 80 anni residente a Rapallo e al San Martino un uomo di 73 anni residente a Genova e deceduto presso area medica critica.

Totale tamponi effettuati: 376443 (+3328)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 18115 (+370)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.330 (+29)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 15.785 (+341)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.687 (+329)

Casi per provincia di residenza

Imperia 427

Savona 603

Genova 4141

La Spezia 896

Residenti fuori regione o estero 192 Altro o in fase di verifica 428 Totale 6.687

Ospedalizzati: 441 (+39) | 39 in terapia intensiva

Asl 1 - 28 () | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 48 (+6) | 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 129 (+2) | 18 in terapia intensiva

Galliera - 64 (+15) | 5 in terapia intensiva

Gaslini - 16(-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 84 (+21) | 7 in terapia intensiva

Asl 4 - 28 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 49 (-1) | 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.318 (+162)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.792 (+38)

Deceduti: 1.636 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 477

Asl 2 - 1.472

Asl 3 - 1.483

Asl 4 - 363

Asl 5 - 624

Totale - 4.419