Ad Andora, da 15 nazioni, gli irriducibili della vela per il "Master Championship European Laser"

Una gara per individuare il campione europeo fra gli irriducibili della vela. Dal 19 al 22 ottobre, ben cento equipaggi provenienti da tutta Europa, parteciperanno al "Master Championship European Laser", organizzato dal Circolo Nautico Andora con il patrocinio del Comune di Andora, competizione dedicata agli agonisti dai 35 anni ad oltranza. Fra gli iscritti, un velista Italiano di 72 anni che non voluto mancare ad una delle poche gare europee organizzate anche in tempo di covid.

“Eurilca, l’Associazione LASER EUROPEA ha scelto Il campo di gara di Andora che assicura sempre presenza di vento, clima mite e soprattutto sulle banchine spazi adeguati ai distanziamenti richiesti dalle normative a prevenzione della diffusione del Covid-19, nel corso di tutte le procedure pre gara e in gara – spiegano i responsabili del Circolo Nautico – Gli equipaggi sono 98: avrebbero potuto essere di più, ma molti sono rimasti bloccati nelle loro nazionali a causa delle restrizioni legate al covid. A tutti è stata richiesta la certificazione di tampone negativo. Per noi è un grande sforzo organizzativo, ma la fiducia data è motivo di orgoglio”.

“L’approdo di Andora, si conferma un campo di gara di valenza internazionale, grazie alle sue caratteristiche, ai servizi offerti, ma anche per le capacità organizzative delle Associazioni che vi operano. Mi congratulo con il Circolo Nautico Andora per l’importante impegno e confermo che il porto turistico sarà sempre più sede di eventi di livello nazionale che promuovono lo sport in sicurezza e fanno conoscere la nostra Marina Resort - ha dichiarato Simonetta - Come sempre, lo sport andrà di pari passo con la promozione di Andora e delle sue eccellenze, anche attraverso i pacchi gara che proporranno i prodotti tipici del territorio delle aziende locali che hanno sostenuto l’evento"