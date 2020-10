Carcare, ha preso il via il progetto giardino botanico diffuso

Ha preso il via ieri, sabato 17 ottobre 2020, il progetto Giardino Botanico Diffuso di Carcare, con la presentazione del libro di acuerelli "Appunti di viaggio ",dell'artista Barbara Ricchebuono.

Nell'ambito di un percorso di identità rinnovata e di rilancio culturale e sociale delle aree verdi del Comune di Carcare, queste sono state illustrate dall'artista e raccolte in questo volume, che è la proposta di un viaggio all'interno del paesaggio urbano, non solo una collezione di aree verdi, ma la proposta di un laboratorio in divenire rivolto a tutta la cittadinanza e in special modo alle scuole di ogni ordine e grado, con pianificazione e percorsi adatti a valorizzare le competenze di ciascuno.

"La realizzazione del Giardino Botanico Diffuso ambisce alla creazione di un giardino a tema il cui filo conduttore saranno le favole di La Fontaine, che saranno dipinte sulle panchine di tutto il Giardino Botanico Diffuso, a cura della Associazione il Mosaico di Carcare, in collaborazione con le classi degli istituti scolastici che vorranno prendere parte alla realizzazione di questo obiettivo, maturato nella convenzione che l'arte è ancora, come è sempre stata, veicolo e volano di una socialità viva, propedeutica a una cittadinanza attiva, e conservativa di quel patrimonio di cui tutti siamo i custodi" il commento di Barbara Ricchebuono, Presidente Associazione il Mosaico di Carcare.

"Il volume è reperibile gratuitamente per quanti ne facessero richiesta presso gli uffici della Biblioteca di Carcare o contattando l'autrice stessa, che coglie l'occasione per rinnovare i suoi ringraziamenti all'Amministrazione Comunale tutta per l'appoggio ininterrotto a questo appassionato progetto" ha concluso Barbara Ricchebuono.