Savona: all'esterno della sede di Assonautica ecco un nuovo compattatore di bottiglie di plastica e lattine

Da quasi due mesi è stato inaugurato all’esterno della sede di Assonautica, in Savona Lungomare Matteotti 1, un compattatore di bottiglie di plastica e lattine con rilascio di scontrino (un punto per ogni introduzione). Al raggiungimento di 100 punti, da consegnare in segreteria, si riceverà in omaggio una borraccia in alluminio con i loghi di Assonautica Provinciale di Savona e del progetto europeo PORT-5R.

E’ con il contributo di tale progetto che è stato possibile l’acquisto di questo compattatore e degli altri due concessi in comodato d’uso ai Comuni di Albisola Superiore e di Albissola Marina, che verranno installati prossimamente sul loro territorio. Anche gli scontrini dei compattatori delle Albisole saranno validi per ottenere la borraccia, come quello di Savona.

A fianco del compattatore di Assonautica è posizionato un distributore d’acqua microfiltrata, anch’esso nel progetto PORT-5R, per poter riempire le borracce all’insegna del PLASTIC-FREE