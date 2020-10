Manutenzione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo sportivo situato in località Canonie. Il comune di Bardineto ha affidato i lavori alla ditta CMF Impianti di Borghetto d'Arroscia.

L'azienda ha offerto un prezzo pari a 44.110,11 euro, oltre ad 1.122,72 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso dell'0,5% sui prezzi di capitolato per un totale contrattuale di 45.232,83 euro.