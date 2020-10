Calizzano, iniziati i lavori per la posa della fibra ottica (FOTO)

"La settimana parte con un'ottima notizia. Sono finalmente iniziati i lavori di scavo sulle nostre strade per la posa della fibra ottica internet". Lo comunica in una nota il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Dopo che da tempo era in corso il posizionamento della linea per la parte aerea (lungo le linee dell'energia elettrica) questa mattina da via Leale - via Madonna delle Grazie (che verranno a seguire integralmente asfaltate in completamento dei lavori effettuati per il passaggio del metanodotto, appositamente sospesi per ottimizzare i risultati), si arriverà così alla realizzazione di rete di collegamento internet finalmente adeguata per il nostro territorio, la nostra comunità e le nostre attività produttive".