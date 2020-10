Dego: il Comune non aumenta la Tari rispetto al 2019

Il Consiglio comunale di Dego con deliberazione n. 21 del 29/09/2020, ha approvato le medesime tariffe TARI già in vigore per l’anno 2019, dando indirizzo di riscuotere l'imposta per il 2020 in due rate. Oppure in unica soluzione con le seguenti scadenze: le due rate avranno scadenza il 16 novembre e il 16 dicembre; la soluzione unica avrà scadenza il 16 novembre.

Il parlamentino deghese ha inoltre approvato per il solo anno 2020 una riduzione del 25% per le utenze non domestiche che hanno subito conseguenze economiche negative a causa delle chiusure imposte dai D.P.C.M. emanati nel periodo dall’11 marzo al 26 aprile 2020.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante i modelli F24 inviati direttamente a casa presso gli sportelli bancari o gli uffici postali. Per versare in un’unica soluzione si potrà procedere al pagamento contestuale dei due modelli F24 allegati all’avviso di pagamento.