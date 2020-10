Nuovi corsi di formazione curati dalla direzione regionale musei Liguria per insegnanti e guide turistiche

Per il prossimo anno scolastico la Direzione regionale Musei Liguria propone un ricco calendario di laboratori online, a cura dei servizi educativi dei Musei, che possono essere fruiti da tutti. Per gli insegnanti e le guide turistiche organizza un corso di formazione che, a partire dai suoi 11 siti culturali, racconta la storia della Liguria dalla Preistoria al Liberty.

Per gli insegnanti e le guide turistiche: "La Liguria si racconta: dalla Preistoria al Liberty".

La Direzione Regionale Musei Liguria organizza 11 i webinar che saranno disponibili online nei giovedì in calendario, con inizio giovedì 22 ottobre 2020 e conclusione giovedì 31 marzo 2021. I temi trattati, a partire da ogni singolo luogo della cultura, consentono di percorrere un viaggio nel tempo alla scoperta della storia della Liguria, delle popolazioni che la hanno abitata e delle diverse culture nelle varie epoche. I webinar daranno la parola ai Direttori dei musei e al personale specializzato del Ministero e saranno dedicati a Le migrazioni della preistoria, La protostoria e gli strati sociali, I Romani in Liguria, Vivere e produrre in Liguria durante l’età romana, Forti e fortezze tra Liguria e Lunigiana, I palazzi dei Rolli di Genova, La Spagna dentro al territorio della Repubblica di Genova, Il potere della Repubblica di Genova sul territorio e Il Liberty in Liguria.

Il corso è accreditato dal MIUR. Gli insegnanti interessati al rilascio dei crediti formativi possono registrarsi sulla piattaforma SOFIA.

Per maggiori informazioni e per prenotare la partecipazione ai webinar CLICCA QUI





Per gli studenti: "Imparare con i musei".

La Direzione Regionale Musei Liguria ha reso accessibili online molte delle attività dei suoi Servizi Educativi durante i mesi del lockdown.

Per l’Anno Scolastico 2020-2021 propone una nuova offerta didattica digitale per le scuole, per coadiuvare la formazione a distanza e coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti.

I musei sono vicini anche grazie al web, per raccontare la storia del nostro territorio per favorire la conoscenza dei musei e delle loro collezioni.

Per questo sono stati realizzati dei piccoli laboratori-video che, attraverso semplici passaggi, invitano i ragazzi a scoprire e approfondire un tema legato ai diversi musei.

I laboratori-video seguono quest’anno due filoni tematici: Tecnologia e abilità e Cibo e utensili per la tavola, declinati secondo le specificità di ogni singolo museo. A questi si unisce il laboratorio trasversale Il cantiere dell’archeologo.

I laboratori saranno accessibili dal mese di novembre su QUESTA pagina.