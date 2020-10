Incidente fortunatamente non grave nella tarda mattinata di oggi a Varazze dove uno scooterista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote cadendo rovinosamente a terra.

Nella dinamica non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto è prontamente intervenuta la Croce Rossa Varazze che ha trasportato il centauro al San Paolo di Savona per accertamenti.