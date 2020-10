Finale Ligure: si gioca alla "Caccia al reperto" alle Arene Candide

Sabato 24 ottobre 2020 grandi e piccoli appassionati di archeologia avranno l'occasione di passare un'intera giornata a Finale Ligure per soddisfare le loro curiosità.

Al mattino, accompagnati da archeologi, sarà possibile visitare la Caverna delle Arene Candide, sito archeologico fondamentale per il Mediterraneo occidentale, mentre al pomeriggio un laboratorio didattico permetterà di scoprire i segreti del Museo Archeologico del Finale...



Caverna delle Arene Candide, ore 10.00 e ore 11.30 - visita guidata

La Caverna delle Arene Candide è una delle grotte più importanti in Europa per i celebri ritrovamenti effettuati al suo interno. Attraverso un percorso guidato si compie un viaggio indietro nel tempo, da oggi fino a circa 30mila anni fa, ripercorrendo le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni.

Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020

Biglietto intero 10,00 € a persona. Biglietto ridotto 5,00 € a persona (per bambini sotto i 10 anni, over65, soci IISL, soci ICOM, soci Touring Club Italiano, studenti universitari muniti di tessera di riconoscimento).

I visitatori del Museo Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa ridotta (5,00 €) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3,00 €) il Museo Archeologico del Finale.



Museo Archeologico del Finale, ore 15.30 - laboratorio didattico

“Caccia al reperto”

Prenotazione obbligatoria: tel. 019.690020

Come è organizzato un museo? Cosa è una didascalia? Perché gli oggetti sono nelle vetrine?

I bambini scopriranno il “dietro le quinte” del museo, accompagnati da operatori didattici che attraverso le sale espositive li aiuteranno a ritrovare e riconoscere alcuni particolari reperti.

Attività per bambini dai 9 anni in su.

Costo 7 € a bambino.