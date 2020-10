Alla scoperta dello “stair climbing”. In forma salendo le scale con Fab SMS

Una delle tendenze in fatto fitness, per tenere sotto controllo il peso e favorire il benessere, è lo stair climbing. Con questa tecnica, gli appartamenti e le scalinate pubbliche diventano una valida alternativa alla palestra tradizionale. Quali sono i principi di questo allenamento apparentemente banale, ma molto efficace? Scoprilo nelle prossime righe con Fab SMS.

Che cos’è lo stair climbing? Trovare uno spazio settimanale da dedicare al benessere non è sempre facile. Eppure, per mantenersi in forma, non serve per forza disporre di attrezzi particolari o di tanto tempo. Basta dedicarsi allo stair climbing, che significa letteralmente salire le scale. La pratica, tanto semplice quanto efficace, nasce a New York dove di spazio verticale ce n’è in abbondanza. All’inizio bastano 8 rampe di scale, da ripetere fino a raggiungere 30 minuti, man mano che l'allenamento prosegue. La fase di discesa viene utilizzata per recuperare le energie. Per chi è più allenato e vuole misurarsi con un'attività più intensa, si possono salire 30 piani con pause brevi oppure fare gli scalini a coppie di due.

Come svolgere l’allenamento. Per svolgere lo stair climbing l’ideale è indossare abbigliamento comodo e pratico e scarpe da running, che sostengono il piede e la caviglia. Prima di iniziare, è consigliato un giro di ricognizione per memorizzare i tratti da affrontare e qualche minuto di riscaldamento: saltelli sul posto, accosciate a corpo libero e movimenti di rotazione delle braccia. In aggiunta, qualche leggero esercizio di stretching per i maggiori gruppi muscolari (cosce, glutei e schiena), al fine di scaldare per bene la muscolatura da allenare.

I benefici che ne derivano. Salire le scale aiuta a mantenersi in forma, migliora le prestazioni cardio-vascolari e tonifica tutta la muscolatura del corpo, in particolare quella di cosce e glutei. In termini calorici lo stair climbing è un esercizio eccezionale: basti pensare che quindici minuti al giorno di scale sono l’equivalente di circa trenta minuti di corsa su percorso piano. È un esercizio ideale anche per ridurre il colesterolo cattivo, stimolare la produzione di quello HDL e prevenire l’osteoporosi. Salire i gradini, infatti, aiuta a stimolare la produzione di collagene osseo, necessario per rinforzare e proteggere i tessuti.

