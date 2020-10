Coronavirus, cresce ancora il rapporto tamponi-positivi, oggi uno ogni cinque nella nostra regione

E’ cresciuto notevolmente il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione, il più elevato nelle ultime settimane. Sono infatti 323 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 1.871 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (uno ogni 5).

Nella nostra provincia sono 49 i nuovi positivi di cui 25 contatti da caso confermato, 23 da attività di screening e 1 in una struttura sociosanitaria. In Asl 1 (Imperia) sono stati 13, di cui 5 da contatto di caso confermato e 8 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati ben 210 di cui: 87 contatto caso confermato, 121 da attività di screening e 2 da struttura sociosanitaria. In Asl 4 (Levante) un solo caso da contatto di caso confermato. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 50 di cui 20 da contatto di caso confermato e 30 da attività di screening.

Sono 7 i morti quest’oggi in regione (solo 5 riportati nel bollettino): due nel savonese (un uomo di 87 e una donna di 86 anni). Tre in provincia di Genova (tre uomini di 81, 89 e 92 anni. Due al San Martino di Genova (due donne di 75 e 83 anni).

Totale tamponi effettuati: 378.314 (+1.871)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 18.438 (+323)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.423 (+93)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 16.015 (+230)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.988 (+301)

Casi per provincia di residenza

Imperia 437 (+10)

Savona 650 (+47)

Genova 4.337 (+196)

La Spezia 929 (+44)

Residenti fuori regione o estero 195 (+3)

Altro o in fase di verifica 440 (+12)

Totale 6.988 (+301)

Ospedalizzati: 479 (+29) | 34 (-5) in terapia intensiva

Asl 1 - 31 (+3) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 44 (+1) | 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 134 (+5) | 11 in terapia intensiva

Galliera - 65 (+1) | 5 in terapia intensiva

Gaslini - 22 (+6) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 89 (+5) | 8 in terapia intensiva

Asl 4 - 32 (+4) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 53 (+4) | 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.441 (+123)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.809 (+17)

Deceduti: 1.641 (+5)