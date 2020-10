Ivano Rozzi: "Pietra Medica: necessario garantire migliore fruibilità. Il sindaco si adoperi"

Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni di Ivano Rozzi sui servizi accessori legati al centro "Pietra Medica".

"Mai come in questo momento siamo chiamati tutti a dare il nostro contributo, sia in termini di rispondenza alle norme emanate che ai virtuosi comportamenti individuali, questo al fine di non peggiorare le eventuali condizioni di salute dei più fragili che difendere gli interessi economici di chi sta, già da mesi, con grandissima fatica, portando avanti la propria attività.

Quello dei presidi medici come Pietra Medica è uno di quelli che meritano tutto l'impegno possibile oggi e non solo domani quando il virus ci auguriamo sia sconfitto. Un presidio strategico per Pietra Ligure e per tutta la vallata del Maremola, e vedere che nessun corpo volontario né istituzionale fa attività di coordinamento per garantire una migliore fruizione è quanto mai singolare.

Tra l'altro la zona è quasi tutta sprovvista di parcheggi, anche a causa di una irresponsabile quanto miope visione della gestione del bene pubblico, e quei pochi presenti sono appannaggio dei tantissimi residenti della zona. Questo costringe anziani, disabili, malati e gente comune a sostare sulla strada o a ricercare parcheggi molto distanti. E fin che il tempo è buono ancora ci si riesce, ma nelle giornate piovose e ventose, tra l'altro la zona ne soffre per la sua vicinanza al fiume e al fondo valle, la vita per queste persone in cerca di cura diventa ancor più critica.

Mi rivolgo pertanto a chi ha potere di disporre validi contributi alla soluzione, il Sindaco di Pietra Ligure in prima persona, perchè si faccia parte attiva di creare una zona di sosta dedicata alla struttura e insieme ai Sindaci colleghi di Vallata sensibilizzare i tanti servizi di volontariato (Protezione Civile e Associazioni varie) per le attività di supporto esterne alla struttura, dal distanziamento alla possibilità di offrire informazioni eccetera. Ho visto in altri Comuni vicini la presenza di sedi esterne a queste strutture per eseguire, ad esempio, i tamponi. Perché da noi nulla?"