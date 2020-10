Millesimo, cadono calcinacci in aula: l'Istituto "Lele Luzzati" chiuso per tutta la settimana

"Si comunica che, a seguito delle verifiche fatte lo scorso 19 ottobre, si sta provvedendo a compiere i lavori di messa in sicurezza nell'edifico scolastico. In conseguenza di tutto questo, l'Istituto 'Lele Luzzati' (primaria e secondaria) rimarrà chiuso per la settimana in corso". Questa la nota diramata nella giornata odierna dal comune di Millesimo.

Come riportato dalla nostra redazione, la scorsa settimana si è verificato il distacco di una porzione di intonaco del soffitto all'interno della classe 1° C, situata al piano secondo della scuola secondaria di Primo Grado dell’Istituto.

La dirigente scolastica ha espresso l'esigenza di disporre di opportune certificazioni, necessarie al prosieguo dell’attività scolastica, in assenza delle quali ha ritenuto di dover inibire l'ingresso a tutti gli studenti

Sul sito della scuola, nella giornata di venerdì, sarà pubblicata la data di riapertura. www.icmillesimo.edu.it. Le lezioni in questo arco di tempo, proseguiranno in modalità on-line.