Stella, sparita "la spada nella roccia" al Mezzano, il sindaco: "La rifacciamo, trovata geniale"

Era diventato un punto di ritrovo per molti grandi e piccini anche solo per fare uno scatto spensierato immersi nel verde e giocando nel provare a sfilarla.

Ma ieri è giunta la triste notizia che la spada nella roccia è sparita e sul gruppo "Comune di Stella" è partito il tam tam di indignazione.

Un cittadino qualche mese fa aveva creato l'opera posizionandola in una pietra sopra la sua abitazione in località Mezzano, come vuole la leggenda mettendo la spada conficcata proprio nella roccia e mettendo una corona a fianco come quella di Re Artù.

"La rifacciamo. Trovo che sia stata una trovata geniale" il commento del sindaco Marina Lombardi.