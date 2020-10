Reati correlati agli stupefacenti: i dati Istat relativi alla provincia di Savona

Il commercio e il consumo di stupefacenti è un problema che sta divenendo sempre più rilevante, nella provincia di Savona proprio come in tutta Italia.

Sulla base dei dati Istat che l'istituto statistico mette a disposizione sul proprio sito Internet ufficiale, a questo link , si possono infatti notare delle statistiche tutt'altro che rassicuranti.

Se da un lato, infatti, il numero generale di reati sta diminuendo, e questo non può che essere un aspetto positivo, ci sono alcune tipologie di illecito che stanno crescendo in maniera preoccupante e tra queste vi sono quelle correlate al consumo di stupefacenti.

Stupefacenti: i trend dei reati in Italia

Tali reati, che Istat raggruppa nella categoria "normativa sugli stupefacenti", hanno registrato un "segno +" piuttosto netto nell'ultimo quinquennio, ovvero esattamente dal 2014 al 2018, ultimo anno relativamente a cui Istat mette a disposizione dei dati ufficiali.

Nello specifico, nel 2014 questi reati furono 33.246 sull'intero territorio nazionale, nel 2015 la cifra è scesa a 32.615 mentre dall'anno seguente la crescita è stata costante: nel 2016 se ne sono contati infatti 36.133, nel 2017 39.592, mentre nel 2018 40.371.

L'andamento preoccupa, non c'è che dire, ed è un chiaro segnale del fatto che occorrono delle azioni specifiche per contrastare questo tipo di reati e, ovviamente, anche il consumo di sostanze stupefacenti.

I dati nella provincia di Savona

La situazione relativa alla provincia di Savona rispecchia quanto sta avvenendo a livello nazionale: nel 2014 tali reati sono stati 161, l'anno successivo si è scesi a quota 146 mentre nel 2016 si è registrata una netta crescita, con 169 episodi.

La cifra è cresciuta ulteriormente l'anno seguente, toccando quota 230, il calo verificatosi nel 2018 invece è stato davvero molto lieve, con 222 reati.

Bisogna ovviamente considerare che i numeri presentati da Istat fanno riferimento ai soli casi che le Forze dell'Ordine sono riuscite a individuare, nonché a quelli per cui si è sporto regolarmente denuncia, di conseguenza non sarebbe affatto inverosimile immaginare che il numero reale di tali crimini sia più alto.

Un problema sociale da contrastare con ogni mezzo

L'auspicio non può che essere un'inversione di tendenza, sia a Savona che nell'intero territorio nazionale: le sostanze stupefacenti, oltre ad implicare il compimento di crimini, sono anche un vero e proprio problema sociale che in quanto tale va combattuto anche tramite la formazione e la sensibilizzazione.

Non tutti, infatti, hanno piena coscienza di quali siano le sostanze illegali e dei relativi effetti, anche per via di terminologie che potrebbero indurre facilmente in errore.

La maggiore confusione è sicuramente quella relativa alla cannabis: trattandosi di una droga "leggera", infatti, essa può essere considerata una sorta di "confine" tra ciò che è legale e ciò che non lo è.

Per quanto la cannabis abbia effettivamente degli effetti psicoattivi moderati, essa è uno stupefacente e in quanto tale non può essere commerciato, tuttavia esiste anche un'altra tipologia di cannabis che può essere acquistata regolarmente, ed è appunto quella che viene comunemente definita "cannabis legale".

La cannabis legale differisce dallo stupefacente in quanto conserva alcuni effetti tipici, come ad esempio quello rilassante e distensivo, allo stesso tempo però non ha effetti psicoattivi rilevanti e per questo motivo è considerata una sostanza legale.

